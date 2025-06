Mais de 240 empresas ainda aguardam conversão das linhas covid em subsídios

As linhas de crédito covid foram lançadas pelo governo, em 2021, para ajudar as empresas a fazer face aos impactos da pandemia, ficando estabelecido que a sua conversão seria possível até 20% do crédito aprovado em subsídio a fundo perdido. No entanto, o Banco de Fomento só iniciou os pagamentos às organizações beneficiárias em dezembro de 2022 - volvido quase mais um ano, 247 empresas ainda esperam uma decisão, segundo noticia o Eco.