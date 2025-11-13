Mais de 30 empresas rumam a Paris para promover mobiliário português

Mais de 30 empresas portuguesas vão promover a marca “Made in Portugal naturally” na feira de mobiliário EspritMeuble, que começa este fim de semana em Paris, revelou esta quinta-feira, 13 de novembro, a associação empresarial APIMA em comunicado.De 15 a 18 de novembro, a Fileira Casa Portuguesa vai estar presente na feira internacional de mobiliário EspritMeuble, em Paris, através da marca “Made in Portugal naturally”.Segundo a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), este espaço representa uma seleção de produtos que celebram a criatividade e qualidade das marcas portuguesas no setor do mobiliário, decoração, colchoaria, têxteis-lar, iluminação, design e soluções personalizadas.Com cofinanciamento da União Europeia (UE), a exposição “destaca a elegância e inovação do ‘Made in Portugal’" junto de profissionais do setor, como arquitetos, decoradores de interiores, hoteleiros ou promotores, refere a associação empresarial.A presidente da EspritMeuble, Gaëtan Ménard, afirma, em comunicado, que “a indústria portuguesa está repleta de talento, 'design' e saber-fazer excecionais”.“Estamos muito felizes e orgulhosos por acolher esta seleção notável, uma verdadeira fonte de inspiração para todos os prescritores”, acrescenta.Em comunicado, o presidente da APIMA, Joaquim Carneiro, explica que “a promoção de ‘stands’ conjuntos sob a marca ‘Made in Portugal naturally’ tem vindo a revelar-se um enorme sucesso”.Dilina Têxteis, AMR, Emotional Brands, Mambo, Dooq, Animovel, Colunex, Tabula, Clara Home, Abrito, By Classy, Tacorsil, Candibambu, Redi, Juliarte, Anaric, Las Kasas, Dom Capa e Glammfire vão marcar presença no certame.Estarão ainda presentes a Duistt, Paulo Antunes, Fenabel, Aporatis, Cacio, Nosse Ceramics, Chromolite, Cote Noir, Colmol, Maria Terracota, Mariaida, Aida Home Living, São Bernardo, Têxteis Iris e a Relax Vanguard.A EspritMeuble é uma das principais feiras internacionais dedicadas ao mobiliário e 'design' de interiores e reunindo anualmente em Paris vários profissionais da área.