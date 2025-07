Mais de 50 empresas portuguesas de frutas e legumes na Fruitt Attraction

Recorda a Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, que no ano passado as exportações de frutas, legumes e flores atingiram "o valor recorde de mais de 2040 milhões de euros". E, que, para 2030, a Portugal Fresh pretende alcançar os 2500 milhões de euros, lembrando que esta evolução "é o resultado de um trabalho feito pelo setor, cada vez mais moderno e tecnológico, virado para o mercado e com investimento crescente na produção de conhecimento e inovação".