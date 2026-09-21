Mais de 70% das vagas para estudantes nas Pousadas de Juventude continuam por preencher

As Pousadas de Juventude em Portugal disponibilizam atualmente 300 camas para estudantes do Ensino Superior, com apenas 118 das 418 vagas oferecidas pela Movy ocupadas, escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Esta situação revela que apenas 28% das camas destinadas a universitários estão preenchidas, deixando 72% disponíveis.

A oferta abrange 22 de um total de 42 pousadas no país e representa cerca de 15% da capacidade total da rede.

De acordo com fonte da Movy ao JN, “as camas foram especificamente afetas a estudantes universitários, não abrangendo todas as pousadas”.

Os preços mensais para alojamento variam entre 200 e 484 euros, dependendo de fatores como localização e tipo de quarto.

Os estudantes podem ainda contar com serviços adicionais, como pequeno-almoço, acesso à internet e a possibilidade de utilizar a cozinha.

Esta iniciativa integra o programa “Alojamento Estudantil Já”, que foi lançado pelo Governo em 2024 e continua a incluir as pousadas de juventude e a Fundação INATEL.

As instituições de Ensino Superior são responsáveis pela atribuição das vagas, através dos seus serviços sociais, que encaminham os pedidos para as unidades disponíveis.