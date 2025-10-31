Mais de 70% dos novos empréstimos à habitação em setembro com taxa de juro mista

Os novos empréstimos à habitação com taxa de juro mista representaram em setembro 71% do total contratualizado nesse mês e 41% do ‘stock’ de crédito à habitação, divulgou esta sexta-feira, 31, o BdP.“Em setembro, 71% dos novos empréstimos à habitação foram contratados a taxa mista (isto é, com taxa de juro fixa num período inicial do contrato, seguido de um período com taxa de juro variável), refere o Banco de Portugal (BdP) numa nota estatística, detalhando que estes contratos representavam 41% do ‘stock’ de crédito à habitação nesse mês.Estes valores referem-se ao ‘stock’ de empréstimos concedidos a particulares para construção e aquisição de habitação própria permanente.A taxa de juro média das novas operações a taxa mista foi de 2,74% em setembro, menos 0,02 pontos percentuais do que em agosto.Já a taxa de juro média das novas operações a taxa fixa aumentou 0,07 pontos percentuais, para 3,46%, continuando acima da verificada nas operações a taxa variável, que diminuiu 0,05 pontos percentuais, para 2,80%.Em setembro, a prestação média mensal do ‘stock’ dos empréstimos à habitação aumentou para 413 euros, naquela que foi a primeira subida desde abril de 2024..Taxa de juro no crédito à habitação cai para 2,84% em setembro \n\n\n