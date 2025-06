Mais de dois milhões vivem em risco de pobreza e desigualdade aumentou

Como detalha o INE, o coeficiente de Gini - que tem em conta toda a distribuição de rendimentos e que reflete as diferenças de ganhos entre todos os grupos populacionais - registou um valor de 33,7%, mais 1,7 p.p. (pontos percentuais) do que no ano anterior, em que foi de 32%. Os dados indicam também que os rendimentos dos 10% mais ricos do país correspondem a 9,7 vezes os ganhos dos 10% mais pobres, uma subida de 15,4% face ao rácio de 8,4 do ano anterior. Já o rendimento monetário líquido dos 20% da população com maiores ganhos era 5,6 vezes superior aos dos 20% com menores rendimentos. Trata-se de uma subida de 9,5% face aos 5,1 registados em 2021.