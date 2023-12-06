Mais de metade dos portugueses está interessado nas europeias

A pouco menos de um ano das próximas eleições europeias, 52% dos cidadãos portugueses está interessado em participar e no resultado do sufrágio para escolher a próxima configuração do Parlamento Europeu (PE), anunciou o Eurobarómetro..De acordo com a recolha estatística feita, houve um aumento de 9% no número de portugueses interessados nas europeias, em comparação com o Eurobarómetro de março deste ano..Ainda assim, 47% dos inquiridos não estão minimamente interessadas nas eleições que se realizam entre 6 e 9 de junho nos 27 Estados-membros da União Europeia (UE)..Ao nível da UE, 57% dos cidadãos inquiridos estão interessados nas europeias e 43% não querem saber destas eleições..Dos cidadãos nacionais inquiridos, 62% da população entre os 15 e os 24 anos não está interessadas nas eleições para o PE, em oposição com a faixa etária entre os 25 e os 39 anos, em que 58% quer participar e saber o resultados das europeias..As percentagens são semelhantes para os cidadãos inquiridos entre os 40 e 54 anos e superior (54% estão interessados)..Olhando para o espetro político, 61% e 60% dos eleitores do centro e de direita, respetivamente, estão interessados nas eleições, e 55% do eleitorado de esquerda em Portugal tem interesse no único sufrágio em simultâneo em todos os países da UE..Se as eleições ocorressem dentro de uma semana, em Portugal 57% das pessoas inquiridas admite que ia votar, 15% ponderaria e 23% não o faria de todo. Só 5% dos inquiridos optou por não responder..Neste parâmetro, a discrepância para a percentagem europeia é maior, com 68% dos inquiridos a admitir votar se as eleições fossem na próxima semana, 14% ponderariam e 16% colocariam de lado essa hipótese..Em Portugal, as faixas etárias entre os 25 e os 39 anos e com mais de 55 são as que admitiriam votar já dentro de uma semana se pudessem..Contudo, aumentou em 9 ponto percentuais o número de portugueses que querem votar com o intuito de apoiar um partido político (43%), 34% acreditam que é a sua função enquanto cidadãos europeus e têm por hábito votar em todas as eleições..Este Eurobarómetro foi realizado entre 28 de setembro e 15 de outubro em Portugal e foram inquiridos presencialmente 1030 cidadãos portugueses (de um total de 26.523 europeus), com idades superiores a 15 anos. O número de portugueses escolhidos para participar no inquérito foi baseado na dimensão populacional de cada Estado-membro.