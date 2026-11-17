A Explorador, plataforma tecnológica de dados do mercado habitacional e agência imobiliária, revela que 64% das pessoas que procuram casa têm um orçamento até 350 mil euros. No país, 41% das casas estão à venda até esse valor.

A plataforma portuguesa, que se estreou no mercado há pouco mais de quatro meses, dá nota que é em Lagos que a distância entre o orçamento do potencial comprador e o preço de venda da casa é maior. Neste concelho algarvio, apenas 3% das casas à venda pedem até ao orçamento mediano de quem lá procura (300 mil euros).

Cascais é o segundo concelho que apresenta maior distância entre o que as pessoas querem pagar e o preço da habitação. Segundo a Explorador, apenas 4% das casas à venda anunciam um valor até ao orçamento mediano da procura (350 mil euros). Em terceiro lugar, encontra-se Loulé, onde 6% das casas estão a venda pelo valor procurado (300 mil euros).

Já em Miranda do Corvo, Fundão e Castelo Branco, o preço de venda das casas está bastante mais próximo do orçamento dos compradores. De acordo com os dados da Explorador, na vila do distrito de Coimbra, 70% das casas à venda apresentam um valor até ao orçamento mediano de quem lá procura (200 mil euros).

Também no Fundão, 68% das habitações à venda estão dentro do orçamento da procura (185 mil euros). E o mesmo sucede em Castelo Branco: 67% das casas para um orçamento mediano de 190 mil euros.

Os dados da Explorador assentam na agregação da oferta imobiliária, análise de pesquisas, orçamentos de utilizadores e dados do Instituto Nacional de Estatística.