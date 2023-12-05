DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais-valias de venda de casa investidas fora de prazo poderão conseguir isenção

Diploma do Mais Habitação suspende o prazo para o reinvestimento das mais-valias durante dois anos, "com efeitos a 1 de janeiro de 2020".
A partir de abril do próximo, quem vendeu uma casa e apenas conseguiu investir o valor noutra habitação fora do prazo legal para beneficiar da isenção de IRS sobre essas quantias, pode conseguir a isenção sobre essas mais-valias. Para tal precisa de contactar a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), a partir do quarto mês de 2024.

Isto porque, como diz o jornal Público, um dos diplomas do programa Mais Habitação suspende o prazo para o reinvestimento das mais-valias durante dois anos, "com efeitos a 1 de janeiro de 2020". O que quer dizer que essas essa mesma contagem faz-se "a partir do dia 2 de janeiro de 2022, inclusive".

Diz a AT que a melhor maneira de quem está nesta situação poder beneficiar desta isenção é apresentar uma declaração de IRS de substituição. Pode também apresentar uma reclamação contra o facto de a AT ter liquidado o IRS, ou fazer um "pedido de revisão dos atos tributários de liquidação de IRS" nos três anos posteriores ao do ato tributário "com fundamento em injustiça grave ou notória".

