Marca Portugal vale 257 mil milhões de euros, aponta estudo

A marca Portugal vale 257 mil milhões de euros, de acordo com um estudo da consultora OnStrategy. Em causa está uma análise realizada sobre vários países, cujos resultados para Portugal foram enviados às redações. Para se chegar àquele valor, foi usada a metodologia de Royalty Relief.Ora, as conclusões indicam que o Índice de Força da Marca está num nível moderado, já que se fixou nos 62,5 pontos. Mais concretamente, obtém 63,0 pontos junto do público interno e 61,9 pontos junto do público externo.Para tal foram analisados nove diferentes áreas, desde "Notoriedade e Familiaridade" à "Qualidade de Produtos e Serviços", passando pelo "Ambiente Político, Económico e Social", a título de exemplo.Regiões e setores da economia em destaqueNuma perspetiva interna, são consideradas Indústrias ou setores de atividade aceleradores da marca o Turismo, Alimentação e Bebidas, Desporto, Ensino (em particular o universitário) e Energia. Numa abordagem externa, Turismo e Desporto sobressaem dos demais.A respeito dos distritos e regiões em destaque, a visão interna aponta para Porto, Lisboa, Funchal, Aveiro, Braga, Faro, Coimbra, Évora e Viana do Castelo. No âmbito externo, nota positiva para Lisboa, Faro, Funchal e Porto.