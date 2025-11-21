Marcelo de visita ao Mónaco com clima e oceanos na agenda

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, realiza esta sexta-feira, 21, uma visita de Estado ao Mónaco, a convite do Príncipe Alberto II, com o qual abordará questões como o combate às alterações climáticas e defesa dos oceanos.À chegada ao Principado, na quinta-feira à noite, o chefe de Estado comentou que “é preciso mais ação” na defesa do ambiente e é preciso “cumprir as metas”, algo que, lamentou, “não tem acontecido”.“Infelizmente, o clima e o ambiente deixaram de ser prioridade. Vamos falar disso e dos oceanos, em que o Mónaco tem sido um apoiante constante de Portugal e da nossa luta pelo ambiente, pelo clima, pelos oceanos. Mas é uma prioridade que se tem perdido nos últimos dois anos”, observou.Esta é a primeira visita de Estado de Marcelo Rebelo de Sousa ao Mónaco e uma das últimas do seu mandato.A menos de dois meses das eleições presidenciais, marcadas para 18 de janeiro próximo, e a cerca de três meses e meio de cessar funções (09 de março de 2026), Marcelo realiza a sua 170ª viagem ao estrangeiro - numa contagem que inclui, além das visitas oficiais, todas as outras deslocações, por motivos diversos, e divididas por país, mesmo que tenham sido feitas de seguida.Marcelo Rebelo de Sousa será recebido de manhã no Palácio do Príncipe do Mónaco por Alberto II, numa cerimónia com honras militares, hinos e revista à guarda de honra, seguido de uma audiência, almoço e assinatura de um acordo de cooperação bilateral.Ao início da tarde, o Presidente da República visitará uma exposição fotográfica sobre o Rei D. Carlos - que privou com o Príncipe Alberto I, trisavô do atual monarca, partilhando ambos a paixão pela oceanografia – e participará na inauguração de um busto do antigo monarca português nos jardins de Saint-Martin, nas imediações do palácio.De seguida, o chefe de Estado efetua uma visita precisamente ao Museu Oceanográfico do Mónaco, o mesmo local onde, ao final da tarde, oferece uma receção à comunidade portuguesa no Principado, após o que regressará a Lisboa.De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, no site oficial, esta visita de Estado “é testemunho dos laços históricos e de amizade entre os dois países, assim como do desejo de reforçar a cooperação bilateral em matérias de interesse comum, com enfoque na preservação dos oceanos e da biodiversidade”..Marcelo realiza primeira visita oficial ao Mónaco na ponta final do mandato