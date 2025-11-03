DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo promulga redução progressiva do IRC até 17%

O Presidente da República aprovou um diploma que estabelece uma redução anual de um ponto percentual nas taxas do IRC até ao ano de 2028.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou um diploma da Assembleia da República que reduz as taxas gerais do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), conforme indicado numa breve nota no site da Presidência.

"O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, reduzindo as taxas gerais", indica a nota.

A progressiva diminuição do IRC fazia parte das metas do programa do Governo da AD, que, em 2024, concordou em ajustar a redução de dois (2) para um (1) ponto percentual, com o intuito de assegurar a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, em colaboração com o PS.

