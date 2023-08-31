DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Marcelo teme novo aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 3,7% em agosto, mais 0,6 pontos percentuais do que em julho, segundo a estimativa rápida do INE
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se preocupado com um eventual novo aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), devido à inflação "ainda relativamente alta" na União Europeia.

Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, à margem da Festa do Livro que se iniciou hoje, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os dados da inflação, começando por dizer que "há sinais internacionais que já começavam a ser um bocadinho preocupantes", nomeadamente a inflação "ainda relativamente alta" nalguns países europeus.

Marcelo apontou que a média europeia está nos 5,5%, valor superior ao de Portugal de 3,7%, realçando que, comparativamente, o país está numa "situação muito melhor do que a média europeia".

"Mas isto significa que se a Europa está assim, e que se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e que todos tememos? É que o BCE [Banco Central Europeu] possa ter a pressão para novo aumento de juros, e nós esperávamos uma folga agora em setembro", afirmou.

O chefe de Estado português aguarda por outros números que poderão ser divulgados mas sublinhou que esta não seria "uma boa notícia" para todos os portugueses que têm contratos com a banca e poderão ser confrontados com o aumento das prestações do crédito à habitação.

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 3,7% em agosto, mais 0,6 pontos percentuais do que em julho, segundo a estimativa rápida avançada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

