Marcelo teme novo aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se preocupado com um eventual novo aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE), devido à inflação "ainda relativamente alta" na União Europeia..Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, à margem da Festa do Livro que se iniciou hoje, Marcelo Rebelo de Sousa comentou os dados da inflação, começando por dizer que "há sinais internacionais que já começavam a ser um bocadinho preocupantes", nomeadamente a inflação "ainda relativamente alta" nalguns países europeus..Marcelo apontou que a média europeia está nos 5,5%, valor superior ao de Portugal de 3,7%, realçando que, comparativamente, o país está numa "situação muito melhor do que a média europeia".."Mas isto significa que se a Europa está assim, e que se mantém assim, qual é o resultado que eu temo, e que todos tememos? É que o BCE [Banco Central Europeu] possa ter a pressão para novo aumento de juros, e nós esperávamos uma folga agora em setembro", afirmou..O chefe de Estado português aguarda por outros números que poderão ser divulgados mas sublinhou que esta não seria "uma boa notícia" para todos os portugueses que têm contratos com a banca e poderão ser confrontados com o aumento das prestações do crédito à habitação..A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) aumentou para 3,7% em agosto, mais 0,6 pontos percentuais do que em julho, segundo a estimativa rápida avançada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).