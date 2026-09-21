Economia

Margens de refinação de petróleo nunca foram tão altas. Especialistas do BCE antecipam novas subidas

Aquele é o principal indicador para a definição dos preços dos combustíveis nos postos de abastecimento. O recorde coloca os preços muito acima dos dois euros e o setor antecipa mais aumentos.
Margens de refinação de petróleo nunca foram tão altas. Especialistas do BCE antecipam novas subidas
Paulo Spranger
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Atestar o depósito de um carro nunca custou tanto, em Portugal. A tendência é similar na Europa e na base estão as margens de refinação do petróleo, que estão nos níveis mais altos de sempre. Os primeiros sinais de tréguas teimam em não aparecer e os especialistas do BCE já antecipam novas subidas em outubro.

As margens de refinação correspondem à diferença entre o preço do petróleo bruto e o petróleo transformado em combustíveis. O valor nunca foi tão elevado e deverá atingir um pico em outubro.

A estimativa é de especialistas do Banco Central Europeu (BCE). Um relatório emitido em julho indicava que a subida dos preços do crude se reflete nos preços dos combustíveis cerca de um a dois meses mais tarde. Ora, de acordo com especialistas agora consultados pela Euronews Business, outubro deverá trazer novo máximo histórico, o que leva a crer que a escalada de preços não fica por aqui.

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