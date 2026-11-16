Maria Luís Albuquerque: "investir deve ser uma oportunidade acessível a todos"

Qualquer pessoa deve ter a possibilidade de investir, na perspetiva de Maria Luís Albuquerque. A antiga ministra das Finanças é hoje comissária da UE e apela a que os Estados-membros adiram aos incentivos europeus em prol de um regime de maior incentivo à alocação de poupanças em oportunidades de investimento.

"A Europa tem capacidade de poupança", diz a própria, alertando que falta agora pô-la em prática.

Esta é uma ideia particularmente decisiva no que diz respeito a fundos de pensões. Estes permitem a qualquer pessoa poupar em idade ativa, através de investimentos com maior ou menor risco, de forma a conseguir garantir uma pensão mais elevada para depois de pedir a reforma.

Banca europeia a competir com EUA e China?

Em declarações prestadas aos jornalistas, em Lisboa, Maria Luís Albuquerque salientou que "precisamos de ter um setor bancário diversificado [na dimensão], mas precisamos de ter alguns bancos grandes", aponta. Com isto, a responsável refere-se a bancos com "dimensão global, comparáveis com os concorrentes dos EUA e China", sublinha.

As declarações surgem no contexto da compra do alemão Commerzbank pelo italiano UniCredit, cujo negócio foi aprovado por Bruxelas esta segunda-feira, 16 de novembro. Trata-se de uma fusão transfronteiriça, fator que é fundamental para que os bancos europeus possam competir à escala mundial, de acordo com a comissária.

*Em atualização