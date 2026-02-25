Mau tempo: Banco de Fomento vai colocar três mil milhões em linhas de crédito

O presidente do Banco Português de Fomento (BPF) anunciou hoje que a instituição vai colocar, no total, três mil milhões de euros em linhas de crédito no apoio à reconstrução após o mau tempo que afetou Portugal.

"Em linhas de crédito colocaremos três mil milhões de euros", anunciou Gonçalo Regalado, no evento Conversas com Fomento, organizado pelo Banco Português de Fomento, em Lisboa, indicando que serão a cinco anos na tesouraria, a dez no investimento e a 20 anos no Banco Europeu de Investimento (BEI).

O presidente do BPF recordou que foram mobilizados, no início, 1.000 milhões de euros numa linha de investimento, uma linha de 500 milhões de euros de tesouraria, que foi duplicada, ao que se junta agora a mobilização de mais mil milhões de euros para investimento, do BEI.

O responsável apontou que as três linhas representam 1% do PIB, sendo que foi feita a mobilização em menos de um mês. Adiantou ainda que o BPF tem em lançamento um novo sistema de subvenções que terá 150 milhões de euros.

Segundo Gonçalo Regalado, 748 milhões de euros dos 1.100 milhões em candidaturas já estão aprovados, ou seja, estão contratados ou em contratação 68% dos pedidos.

Estão em validação 30 milhões de euros, em processamento 300 milhões de euros, com dados em falta 57 milhões de euros, e em contratação 269 milhões de euros, elencou, enquanto contratados já estão 479 milhões de euros.

"Fizemo-lo com todos os bancos comerciais", salientou ainda, acrescentando que os bancos "visitaram as empresas logo nos primeiros dias".

Em 4 de fevereiro, o BPF lançou duas linhas de crédito de emergência de 1.500 milhões de euros dirigidas às empresas afetadas pelas tempestades, para colmatar necessidades imediatas e apoiar a reconstrução de instalações e equipamentos.

Ao contraírem os empréstimos através destas linhas, as empresas terão uma isenção de comissão de garantia e das comissões bancárias habitualmente associadas.

Os pedidos são submetidos junto do BPF pelos bancos comerciais, cabendo às instituições financeiras obter a validação dos empresários para formalizar o empréstimo.

O objetivo das linhas de crédito especiais é assegurar condições de financiamento mais baixas às empresas, uma vez que os bancos concedem os empréstimos através de uma garantia emitida pelo BPF equivalente a 70% ou 80% do financiamento, dependendo da dimensão das empresas.

As linhas abrangem diversos setores de atividade, desde a indústria à hotelaria, passando pela restauração ou empresas agrícolas.