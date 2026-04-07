Economia

Mau tempo: Candidaturas aos apoios para habitação terminam esta terça-feira

Prazo foi fixado pelo ministro da Economia, que assumiu o compromisso de concluir os processos de apoio financeiro às habitações afetadas pela tempestade Kristin até 30 de junho
Destruição provocada pela passagem da depressão Kristin
Destruição provocada pela passagem da depressão Kristin Reinaldo Rodrigues
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O prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes afetadas pelo mau tempo que assolou Portugal em janeiro e fevereiro termina esta terça-feira, 7.

O prazo foi fixado num despacho do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, publicado em Diário da República a 30 de março, e em declarações feitas no último fim de semana desse mês, o governante assumiu o compromisso de concluir os processos de apoio financeiro às habitações afetadas pela tempestade Kristin até 30 de junho.

“O nosso objetivo é acelerar o processo o mais possível”, afirmou, mas confirmando que “o dinheiro está a demorar a chegar”.

Das 30 mil candidaturas apresentadas até ao dia em que passaram dois meses da tempestade Kristin, só estavam decididas 3.200 processos, “pouco mais de 10%”, pelos quais foram pagos quatro milhões de euros, reconheceu Castro Almeida, recordando que estão disponíveis 250 milhões de euros nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Pelo menos 19 pessoas morreram na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, em finais de janeiro e inícios de fevereiro. O mau tempo fez ainda várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metade das mortes decorreu de trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos de milhares de milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

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Tempestades: Candidaturas aos apoios para habitação terminam a 7 de abril
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