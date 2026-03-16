MBA online da Porto Business School é 6º melhor a nível mundial

As escolas de gestão portuguesas continuam a marcar pontos nos rankings internacionais. O Global Online MBA da Porto Business School ocupa agora o sexto lugar mundial no Financial Times Online MBA Ranking 2026. Com esta classificação, a escola sobe duas posições entre as líderes no ensino online. Neste segmento é, de resto, “a única instituição portuguesa presente no ranking” divulgado esta segunda-feira nos Estados Unidos, indica a PBS.

Já em fevereiro deste ano, o MBA Católica Lisbon/Nova SBE, presencial, ficou classificado entre os 25 melhores da UE e em 78.º lugar no ranking mundial do Financial Times. Foi ainda considerado o 4.º melhor em 'experiência internacional' e um dos melhores na progressão salarial.

No caso da PBS, a escola alcançou o primeiro lugar mundial em “Value for Money” tendo alcançado igualmente a primeira posição em ‘satisfação geral’, evidenciando o forte valor do investimento associado ao programa. A jornada profissional dos alumni continua a destacar-se, com os alunos a reportarem um aumento médio salarial de 28% três anos após a graduação. “Estes resultados são ainda reforçados pelo desempenho da escola na dimensão “Online Interaction” (segundo lugar mundial), que garante um ambiente de aprendizagem altamente colaborativo e conectado”, nota a instituição em comunicado.

A designação “Global” do MBA espelha uma grande diversidade, com alunos provenientes de 21 países e cinco continentes. A diversidade é também visível no equilíbrio de género: “a Porto Business School apresenta a maior percentagem de alunos do sexo feminino no ranking (47%) e é a única instituição a alcançar um rácio de 50/50 entre docentes homens e mulheres, a pontuação máxima possível segundo os critérios de género do Financial Times”.

“Este reconhecimento reforça a ambição da Porto Business School de redefinir a educação executiva para a era da inteligência artificial”, afirma José Esteves, dean da Porto Business School. “O nosso Global Online MBA é uma experiência de aprendizagem verdadeiramente global e AI-first, concebida para preparar líderes capazes de navegar a complexidade, impulsionar a transformação e gerar impacto duradouro em diferentes indústrias e mercados.”

Já a diretora do programa, Rosário Moreira, destaca como seus pontos fortes “a estreita relação que mantemos com a comunidade empresarial. Estamos gratos às empresas que colaboram connosco e que confiam no programa ao enviarem os seus profissionais para participar, enriquecendo a experiência de aprendizagem e garantindo que os participantes combinam rigor académico com uma forte ligação à realidade empresarial.”

A escola de negócios tem três formatos de MBA simultaneamente posicionados entre os rankings internacionais de referência do Financial Times, refletindo a diversidade e solidez da sua oferta formativa: o International MBA (#96), em formato full-time, o Executive MBA (#95), em regime part-time e o Global Online MBA (#6 no mundo), de ensino digital, alinhado com um modelo cada vez mais AI-first.