Médio Oriente: Dubai anuncia 237,6 milhões de ajuda às empresas e famílias

As autoridades do Dubai anunciaram segunda-feira a libertação de 237,6 milhões de euros em ajuda financeira para apoiar empresas e famílias no contexto da guerra no Médio Oriente, que afeta as economias do Golfo.

"Aprovámos hoje medidas de apoio no valor de mil milhões de dirhams (237,6 milhões de euros) a favor do setor económico, destinadas a ajudar indivíduos, famílias e empresas a enfrentar estas circunstâncias excecionais", afirmou o gabinete de comunicação do Dubai em comunicado.

As autoridades consideram que "o planeamento governamental a longo prazo reflete o compromisso inabalável de Dubai com os seus cidadãos e residentes".

Desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram os ataques contra o Irão, a 28 de fevereiro, a guerra alastrou a toda a região e, nomeadamente, aos países do Golfo.

O conflito conduziu, em particular, à quase paralisação do estreito de Ormuz, via marítima chave por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo, fazendo disparar os preços dos hidrocarbonetos e perturbando as cadeias de abastecimento.