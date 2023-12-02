Medina acaba 2023 com mais 2,5 mil milhões de euros em impostos, pelo menos, face ao plano inicial

Qual a diferença entre o Orçamento do Estado de 2023 (OE 2023) aprovado há um ano e a realidade? Há, pelo menos, duas diferenças..A primeira é que, a 25 de novembro de 2022, quando o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, encerrou a sessão da votação final global, o plano era entregar um défice de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e, sabe-se hoje, afinal o Governo andou muito mais depressa na consolidação orçamental e está encaminhado para acabar o ano no ponto quase diametralmente oposto: um excedente histórico de 0,8% do PIB, como anunciou o ainda ministro das Finanças, Fernando Medina..A segunda grande diferença (há mais, mas esta, em especial, toca em cheio no bolso dos contribuintes e acende o debate entre o governo socialista e a oposição, sobretudo de direita) é que o nível de impostos cobrados ao longo de 2023 foi muito superior ao que se esperava há um ano..Quando se diz muito, estamos a falar de uma margem superior a 2,5 mil milhões de euros em receita fiscal cobrada a mais face ao que era o plano inicial. No mínimo..A aproximação ao valor desta folga ou discrepância positiva corresponde à diferença entre o valor em receitas cobradas até outubro (última execução orçamental divulgada na quinta-feira) e o valor que resultaria de uma execução normal da receita (dez doze avos da previsão inscrita no OE 2023 inicial ou original). Dá os tais 2,5 mil milhões de euros..Até pode ser mais.Mas este é um cálculo conservador, tendo em conta as estimativas mais recentes de Fernando Medina para o fecho do corrente ano, para mais porque beneficia do facto de se estar a usar dados realmente verificados e que já refletem o regresso das dificuldades à economia portuguesa (contração do PIB no terceiro trimestre), que em agosto e setembro ainda não eram estatisticamente tão evidentes. O OE foi entregue no início de outubro com informação económica, no máximo, até final de setembro, e com base na execução orçamental apurada até agosto..Assumindo como boa a estimativa de encerramento do ano 2023 que está no relatório do OE 2024, a receita fiscal deve ascender este ano a 57,4 mil milhões de euros, o que dá uma diferença positiva impressionante na ordem dos 3,7 mil milhões de euros face ao valor que figurava no OE 2023 original, o penúltimo (sabe-se agora) deste governo, e aprovado há um ano..Na versão primeira do OE 2023, a previsão de aumento da receita fiscal era de apenas 2,6% (face à execução final de 2022 apurada à posteriori plasmada na Conta Geral do Estado), quando na realidade a subida deverá ser quase quatro vezes maior, cerca de 10%..Usando a dinâmica da execução orçamental quando faltam apurar apenas dois meses deste ano, a tal que permite antever a tal margem mais conservadora de coleta de impostos imputada aos 12 meses deste ano face ao OE inicial (2,5 mil milhões de euros), percebe-se que os maiores contributos estão a vir dos grandes impostos..De acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) pode dar mais 959 milhões de euros face ao inicialmente esperado. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) mais 695 milhões, o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) mais 410 milhões e o Imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) mais 387 milhões de euros..Se optarmos por assumir as estimativas do Governo no início de outubro (que usou a execução completa até agosto para projetar o cômputo anual), a folga fiscal é muito maior. Serão mais 1,9 mil milhões de euros em IRS, mais 730 milhões de euros em IRC, mais 850 milhões em IVA e mais 340 milhões de euros em ISP. Tudo face ao OE inicial..Execução orçamental: mesmo com crise, promete.Olhando para a dinâmica da execução orçamental, isto é, comparando as taxas de execução por imposto no período de janeiro a outubro com a referida taxa normalizada (dez doze avos), vê-se que a esmagadora maioria dos impostos está a correr muito bem e melhor do que o esperado. As únicas exceções são o Imposto sobre Veículos (ISV), Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas (IABA), Imposto Único de Circulação (IUC) e Imposto do Selo (IS), cuja cobrança está mais fraca do que seria normal..Em termos proporcionais e relativos, a estrela fiscal é, sem dúvida, o ISP. A coleta deste imposto está a correr incrivelmente bem e melhor do que se esperava, mesmo contando com os apoios concedidos pelo Governo (alívio fiscal temporário) para reduzir a fatura do combustível e da energia..A execução acelerada e exuberante do ISP reflete, claro, uma nova subida em flecha do preço dos combustíveis e a sua persistência em máximos entre início de julho e 8 de outubro (vésperas do OE2024, justamente). Mesmo com abatimento fiscal, o Estado ganhou e bem. Isso reflete-se na taxa de execução acumulada até outubro que está 14,7 pontos percentuais acima do que seria normal neste período..Visto de outra forma, em outubro, na prática, o Estado já chegou quase ao objetivo anual original da receita do ISP. Chegou lá dois meses mais cedo pois, segundo os dados da Direção-Geral do Orçamento, o Estado alcançou 98% de execução em outubro, com os referidos 2,5 mil milhões de euros cobrados adicionalmente à boleia da eficácia da máquina fiscal e da economia. Um brilharete..De acordo com esta análise, também há uma nota positiva para rubricas da chamada receita não fiscal, onde estão as taxas, multas e penalidades várias. Por exemplo, os juros de mora estão com uma taxa de execução de 113%, portanto o valor arrecadado pelo Estado já furou a meta, está 13% acima do previsto no OE 2023 original..Medina tem explicado amiúde que, de facto, este ano de 2023 correu-lhe de feição do ponto de vista da cobrança de impostos, porque a economia, sobretudo no primeiro semestre, surpreendeu pela positiva, o turismo continuou, até muito recentemente, a evoluir de forma explosiva e a inflação continuou elevada, o que permitiu replicar novamente parte do efeito que já se tinha sentido em 2022 e ajudado bastante as contas desse ano (empolamento temporário da faturação de muitas empresas, que acabou por gerar uma receita fiscal anormalmente elevada)..Governo diz que devolve a folga.Outra explicação recorrente do ministro das Finanças para o sucesso da coleta fiscal tem sido a criação de emprego e a manutenção deste em níveis máximos. Isso sustenta a receita em IRS e o consumo, que depois se reflete em muitos impostos indiretos como o IVA e o ISP..Em cima disto, o Governo e Medina acenam que a cobrança a mais de impostos, que aconteceu ajudada pelo efeito inflacionista da crise, está a ser devolvida às famílias.."Desce o IRS em mais de 1,7 mil milhões de euros, através da redução das taxas, da atualização dos escalões, do reforço do mínimo de existência, do alargamento do IRS Jovem ou do aumento das deduções das despesas com arrendamento", atirou o ministro das Finanças quando foi ao Parlamento defender o seu OE 2024, fez agora um mês, lei que entretanto foi aprovada, sem sobressaltos, pela maioria PS..Por vontade do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, este Parlamento que permitiu aprovar o novo OE será dissolvido em março que vem. No dia 10 desse mês, haverá novas eleições legislativas.