Medina anuncia mecanismo para criar estabilidade face a aumentos das taxas de juro

O Expresso adianta ainda que esta moratória nos juros pode significar que o valor da prestação mensal seja calculado tendo em conta apenas cerca de 75% do indexante (Euribor), acrescido do spread, mas o semanário ressalva que não é um valor fechado. A adesão ao mecanismo será, avança o jornal, aberta a todos os clientes bancários com crédito à habitação, independentemente do nível de rendimento e do montante do empréstimo. Não estará ainda decidido se o mecanismo se aplica apenas a créditos para habitação própria ou permanente, ou se abrangerá também empréstimos para habitação secundária.