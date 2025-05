Medina atira batata quente da subida do IUC para o PS chumbar, se este quiser

A proposta do atual governo no sentido de agravar o Imposto Único de Circulação (IUC) até mais 25 euros em 2024 vai passar, a partir de agora, para as mãos dos partidos e, em concreto, do PS sendo que, no limite, a confortável maioria socialista (que existe) poderá, basta querer, chumbar a polémica subida do referido imposto nas próximas semanas, deu a entender o ministro das Finanças, Fernando Medina, esta terça-feira, no debate na especialidade sobre a proposta de Orçamento do Estado de 2024 (OE 2024).