Medina chega a novembro com o maior excedente desde 2013 pelo menos

Saldo ajustado significa que foi deduzido do valor elevadíssimo da receita a mais que entrou por via da integração do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos nas contas públicas. No início deste ano, este fundo da CGD passou para a Caixa Geral de Aposentações (CGA), engrossando a receita do Estado em mais três mil milhões de euros de uma assentada por conta das responsabilidades de pagamento das pensões no futuro.