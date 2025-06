Medina lembra "economista incontornável na história da democracia portuguesa"

Licenciada em Economia no ISEG, grande parte da carreira de Teodora Cardoso foi passada no Banco de Portugal (entre 1973 e 1992), tendo contribuído para a modernização do trabalho da instituição. Participou em vários projetos do banco central, nomeadamente na elaboração da Lei Orgânica do Banco de Portugal (1975) e na reformulação geral das estatísticas monetárias (1976/1977).