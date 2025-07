Medina mantém excedente orçamental recorde em agosto e pelo oitavo mês consecutivo

O excedente orçamental voltou a aumentar, ainda que ligeiramente, mais 58 milhões de euros no mês passado, elevando assim a margem positiva (receitas que ultrapassam as despesas) para quase 2,7 mil milhões de euros no final de agosto, indica a mesma fonte oficial. De acordo com as séries cronológicas da Direção-Geral do Orçamento (DGO), trata-se do saldo mais elevado de que há registo nesta altura do ano.