Menos de 10% dos jovens em Portugal não trabalham nem estudam

Entre os jovens dos 15 aos 29 anos residentes em Portugal, 8% não trabalham nem estudam. Os números ficam abaixo da média europeia e caíram nos últimos 10 anos, assim como aconteceu lá fora.

De acordo com os dados do Eurostat referentes a 2025, Portugal é o quinto país com menos peso de jovens "nem-nem", designação referente aos que não trabalham nem estudam.

É que 8,0% dos jovens em Portugal estão nesta situação. Trata-se de um decréscimo face aos 13,1% que se registavam em 2025.

A incidência desta população só é maior em Portugal do que em três países europeus. São eles os Países Baixos (5,3%), Suécia (5,9%) e Eslovénia (7,6%), ao passo que a Chéquia fica em igualdade (8,0%).

Por outro lado, os números mais elevados foram alcançados na Roménia (19,2%), Bulgária (13,8%) e Grécia (13,6%).