Mercado de duas e três rodas quase estagnado até novembro enquanto quadriciclos retraem

Mercado português de duas e três rodas ficou praticamente estável com 43.448 matrículas (-1,0%), ao passo que os quadriciclos cresceram em novembro (+14,6%) mas recuaram no acumulado do ano (-3,4%).
O mercado português de veículos de duas e três rodas manteve‑se quase estável no acumulado de janeiro a novembro de 2025, com 43.448 matrículas, uma queda de 1,0% face ao mesmo período de 2024. Em novembro houve ligeira redução homóloga de 0,6%, com 2.502 unidades registadas, revelam os dados mais recentes da Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

Por segmentos, os ciclomotores continuam em contração, com apenas 88 unidades em novembro (-26,7%) e −23,2% no acumulado (1.330). Os motociclos tiveram desempenho misto, pois novembro fechou com 2.408 matrículas (+1,0% face a 2024) e o total janeiro‑novembro foi de 41.953 unidades, próximo do valor de 2024.

Os elétricos ganham terreno, visto que se registaram 32 novas matrículas em novembro (+23,1%) e 439 no acumulado (+14,0%). Motociclos até 125 cm3 caíram 3,3% em novembro e −5,9% no acumulado (19.286), enquanto os de mais de 125 cm3 subiram 4,2% no mês e 5,6% no período (22.228).

Por sua vez, os triciclos registaram forte retrocesso, com apenas 6 unidades em novembro (−50,0%) e −21,4% no acumulado (165). Os quadriciclos da categoria L cresceram 14,6% em novembro (180 unidades), mas caíram 3,4% no total janeiro‑novembro (1.345).

