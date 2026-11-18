O mercado de compra e venda de casas perdeu fôlego em Lisboa nos primeiros nove meses do ano. A subida dos preços perdeu força e as vendas caíram face ao registado há um ano, de acordo com o portal Confidencial Imobiliário.

A subida de preços das casas continua a ser tendência, mas perdeu força desde o início do ano. É que, no final do ano passado, registava-se uma escalada de 18,2%, em termos homólogos. No terceiro trimestre de 2026, os preços avançaram 6,2%, face ao mesmo período de 2025. Ainda assim, voltam a registar-se máximos históricos, em 5.963 euros por metro quadrado no terceiro trimestre.

No que respeita à variação dos preços em cadeia, a perda de ritmo é igualmente notória. Os preços subiram 0,1% no segundo e no terceiro trimestres (face ao trimestre anterior), o que significa que os preços praticamente não aumentaram durante meio ano.

Em causa estão as subidas mais leves dos últimos cinco anos e meio, dentro do intervalo observado na primeira metade da pandemia, entre 0,8% e -0,8%.

Em causa está uma redução da procura. É que, entre janeiro e setembro, foram transacionadas 5.890 habitações em Lisboa. Em causa está um decréscimo de 12,9% face a igual período do ano anterior.

Oferta futura cai drasticamente

Os dados do Confidencial Imobiliário dão a conhecer ainda uma redução acentuada no número de novos fogos.

Tendo por base os pré-certificados energéticos emitidos pela Agência para a Energia (ADENE), registaram-se 4.250 novos fogos em 2025 (mais 62% do que no ano anterior), mas apenas 1.790 entre janeiro e setembro de 2026. Em termos mensais, regista-se um corte de 44% face ao ano passado, para mínimos de 2023, entre os mais baixos da última década.