Mercado liberalizado com ofertas mais competitivas na eletricidade do que no gás no 4.º trimestre

O mercado liberalizado de energia apresentou no quarto trimestre de 2025 ofertas mais competitivas na eletricidade do que no gás natural, segundo os Boletins das Ofertas Comerciais da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).Para efeitos de análise, o regulador define três perfis-tipo de consumidores domésticos: tipo 1 (casal sem filhos), tipo 2 (casal com dois filhos) e tipo 3 (casal com quatro filhos).No segmento da eletricidade estavam disponíveis 25 comercializadores com ofertas livres e 10 com propostas duais, com até 271 tarifas de eletricidade e 138 ofertas duais para os perfis de menor consumo."O consumidor tipo 3 apresenta um número ligeiramente mais reduzido de ofertas comerciais, com 267 ofertas de eletricidade e 134 ofertas duais disponíveis para contratação", destaca o regulador.Do total das 25 empresas, entre 15 e 19 praticaram preços abaixo da tarifa regulada, consoante o tipo de cliente.No gás natural, havia 13 comercializadores com ofertas específicas e 10 com propostas duais, com até 61 tarifas de gás e 138 ofertas duais para os consumidores com consumos mais baixos e médios, e 59 e 134 para os consumidores com maior consumo.No que toca à poupança anual na fatura face ao mercado regulado, a análise da ERSE conclui que "são nulas, não existindo qualquer oferta comercial mais competitiva para os três consumidores tipo"."No caso da oferta dual é o consumidor tipo 3 que apresenta uma maior poupança face ao Mercado Regulado, com um valor de 221 euros/ano (poupança de 7%). O consumidor tipo 1 pode poupar até 33 euros/ano (poupança de 5%)", detalha a entidade reguladora.