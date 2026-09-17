Mercado livre tem ofertas mais baratas na luz no 3.º trimestre. No gás, as poupanças são nulas

As ofertas de eletricidade no mercado liberalizado apresentavam poupanças anuais até 313 euros face à tarifa regulada no terceiro trimestre, enquanto no gás natural nenhum comercializador tinha preços mais competitivos.

De acordo com os boletins das ofertas comerciais da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no terceiro trimestre deste ano existiam 22 comercializadores com ofertas de eletricidade e oito comercializadores com ofertas duais, um número idêntico ao trimestre anterior.

Na comparação entre a oferta de eletricidade mais competitiva e a oferta do mercado regulado, o regulador concluiu que os consumidores com consumos anuais mais elevados eram os que conseguiam poupar mais, em termos absolutos, se optassem pelo mercado liberalizado.

A ERSE compara as ofertas com base em três perfis residenciais: o consumidor tipo 1 corresponde a um casal sem filhos, o consumidor tipo 2 a um casal com dois filhos e o consumidor tipo 3 a um casal com quatro filhos.

Segundo a entidade reguladora, o consumidor tipo 3 podia poupar 313 euros por ano no contrato de eletricidade, uma poupança de 12%, enquanto o consumidor tipo 1 podia poupar 48 euros por ano, correspondente a 11%.

Dos 22 comercializadores com ofertas de eletricidade, entre 7 e 12 têm ofertas inferiores à tarifa regulada, consoante o perfil de consumidor.

“Dos oito comercializadores com ofertas duais, apenas um comercializador apresenta ofertas inferiores à tarifa regulada, para os consumidores tipo 2 e 3”, detalha o regulador.

Neste segmento, “é o consumidor tipo 3 que pode ter uma maior poupança face ao mercado regulado, com um valor de 29 euros por ano (poupança de 1%), enquanto, para o consumidor tipo 1 não haverá qualquer poupança”, lê-se no mesmo documento.

O caso do gás

No gás natural, a ERSE contabilizou 11 comercializadores com ofertas comerciais e oito comercializadores com ofertas duais.

Tal como no trimestre anterior, nas ofertas apenas de gás natural, as poupanças no mercado liberalizado eram nulas para os três consumidores tipo analisados, não existindo qualquer oferta comercial mais competitiva do que o mercado regulado.

“No caso da oferta dual é o consumidor tipo 3 que obtém uma maior poupança face ao mercado regulado, com um valor de 29 euros por ano (poupança 1%). O consumidor tipo 1 não tem qualquer poupança em relação às tarifas reguladas”.

A análise da ERSE considera as ofertas disponíveis para novas adesões no simulador de preços de energia.

O regulador excluiu da análise as ofertas com serviços adicionais obrigatórios, como assistência técnica ou diagnósticos energéticos.