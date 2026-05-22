Mestres do Dinheiro. A aprender, desde jovens, a fazer valer cada centavo

Ao sinal do pivô, com um cronómetro a marcar o tempo, o desafio começa. Cerca de 30 competidores saem disparados pelos corredores do Museu do Dinheiro à procura de respostas às perguntas que vão dar os pontos deste desafio. Entram a correr pela porta de aço de seis toneladas, de1932, que guardava as reservas de ouro de Portugal - e aqui param a registar uma selfie - passam a correr ao lado da nota de 1 guan, a primeira cédula do Oriente, e dos áureos de César, as moedas cunhadas pelo imperador romano. Quem haveria de imaginar que, neste ambiente histórico, decorreria um concurso para estudantes do ensino secundário?

Esta é a final da primeira edição dos Mestres do Dinheiro, uma iniciativa do Banco de Portugal que mobilizou 150 escolas por todo o país, com a participação de 840 equipas, num total de 3.548 alunos na disputa. Foram três etapas prévias, nas quais as equipas colocaram à prova os seus conhecimentos sobre economia, finanças e atualidade, respondendo a questionários e gravando vídeos. Os cinco grupos com a melhor pontuação foram classificados para a final, realizada no Museu do Dinheiro esta semana.