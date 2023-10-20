Mil vales de eficiência energética poderão ser entregues até 2025

O programa Vale Eficiência, cuja segunda fase, hoje lançada, tem uma dotação de 104 milhões de euros, prevê a entrega de mil vales de eficiência energética até 2025 a famílias economicamente vulneráveis..A medida insere-se nos investimentos cobertos pelo Plano de Recuperação e Resiliência e destina-se a pessoas que vivam em condições de "pobreza energética".."O objetivo é que as famílias possam investir na melhoria do conforto térmico da sua habitação, por via da realização de intervenções estruturais e da substituição ou aquisição de equipamentos e soluções energeticamente eficientes", anunciou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática..As candidaturas podem ser apresentadas através de juntas de freguesia ou diretamente na plataforma do Fundo Ambiental, a partir de 20 de novembro..Podem ser atribuídos até três vales por beneficiário, no valor máximo de 3.900 euros, a utilizar em uma ou mais tipologias de intervenção.