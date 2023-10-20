DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Mil vales de eficiência energética poderão ser entregues até 2025

As candidaturas podem ser apresentadas através de juntas de freguesia ou diretamente na plataforma do Fundo Ambiental, a partir de 20 de novembro.
O programa Vale Eficiência, cuja segunda fase, hoje lançada, tem uma dotação de 104 milhões de euros, prevê a entrega de mil vales de eficiência energética até 2025 a famílias economicamente vulneráveis.

A medida insere-se nos investimentos cobertos pelo Plano de Recuperação e Resiliência e destina-se a pessoas que vivam em condições de "pobreza energética".

"O objetivo é que as famílias possam investir na melhoria do conforto térmico da sua habitação, por via da realização de intervenções estruturais e da substituição ou aquisição de equipamentos e soluções energeticamente eficientes", anunciou o Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Podem ser atribuídos até três vales por beneficiário, no valor máximo de 3.900 euros, a utilizar em uma ou mais tipologias de intervenção.

