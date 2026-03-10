Ministra admite descida do preço dos combustíveis na próxima semana se Brent baixar

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, admitiu esta terça-feira, 10 de março, que o preço dos combustíveis pode baixar já na próxima semana, se o valor do Brent no mercado internacional baixar até sexta-feira.

Em declarações aos jornalistas em Guimarães, onde assistiu à apresentação da Capital Europeia Verde, ao lado do Presidente da República, Maria da Graça Carvalho lembrou que o preço da gasolina e do gasóleo é fixado em função de várias parcelas, uma delas o valor do Brent.

“Se o valor do Brent descer toda esta semana, esperemos que já terá um impacto positivo de descida na próxima segunda-feira”, referiu, lembrando que os preços são calculados às sextas-feiras, de semana em semana.

Além do Brent, acrescentou, há as taxas e os impostos, os transportes e o armazenamento.

“É desse conjunto que sai o valor na sexta-feira para a próxima semana”, referiu.

Disse ainda que o Governo, tal como já fez com o gasóleo, fará um desconto fiscal em relação à gasolina, caso o preço suba acima dos 10 cêntimos.

Em relação ao gás, sublinhou é preciso “ter muita atenção” aos preços, “porque há vários setores industriais, alguns dos quais muito importantes para Portugal, como a cerâmica e o vidro”, que dependem dele para a sua produção.

Além de que, acrescentou, o preço da eletricidade é ditado também pelo preço do gás.

“Se o gás aumentar até um determinado nível, pode-se considerar que estamos em emergência energética e fazer essa separação do preço do gás ou, pelo menos, diminuir o impacto do preço do gás no preço da eletricidade”, afirmou.

Para a ministra, o gás é mesmo o que mais preocupa o Governo.

“Estou muito preocupada, nomeadamente, a parte que me preocupa mais é o gás para a produção industrial, mais até do que o próprio mercado elétrico, porque há setores que são vitais em Portugal (…) e que precisam de gás para a sua produção”, vincou.