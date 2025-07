Ministra diz que Governo ainda não decidiu se haverá travão nas rendas para 2024

Segundo a autarquia, "trata-se de um projeto que visa suprir carências habitacionais, não só numa perspetiva de eliminação dos problemas de habitação 'indigna' mais recorrentes, de salubridade ou de degradação construtiva, mas também, e em particular, numa conceção de 'indignidade' relacionada com a resposta a questões de desadequação física e espacial do edificado, ao nível da acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida e da habitabilidade por uma população desfavorecida e muito envelhecida".