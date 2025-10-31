Ministro da Educação defende que literacia financeira consolida a disciplina de Cidadania

O Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, disse esta sexta-feira, 31, que as aulas sobre literacia financeira ajudaram a consolidar a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Fernando Alexandre recordou que a formação na área da literacia financeira é obrigatória - na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento - , que, afirmou, "era uma disciplina desestruturada em muitas escolas" do país.O ministro da Educação esteve presente hoje na Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa, onde recebeu o ministro das Finanças.Joaquim Miranda Sarmento deu uma aula de duas horas a cerca de 150 alunos, do 11.º ano de escolaridade, no âmbito do Dia da Poupança, recusando responder às perguntas dos jornalistas.O ministro das Finanças foi convidado para dar a aula na escola onde estudou "há mais de 30 anos".Hoje decorrem em escolas de todo o país iniciativas sobre literacia financeira com a participação de membros do Governo, académicos e de dirigentes de instituições."Quando nós críamos esta iniciativa de levar a literacia financeira a todo o território nacional tivemos uma mobilização quase natural do Governador do Banco de Portugal que vai a Coimbra dar [hoje] uma aula à escola onde estudou ou da vice Governadora do Banco de Portugal que vai ao Funchal", explicou o ministro da Educação.Por outro lado, o ministro da Educação mostrou-se satisfeito com a recetividade dos alunos e dos professores destacando que se registam 600 iniciativas em escolas de todo o país sendo que mais de 900 pessoas estão envolvidas, incluindo 200 professores universitários e dos institutos politécnicos. O Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, vai dar uma aula sobre Literacia Financeira, concentrada no tema da Poupança, para 130 alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade, da Escola Secundária Avelar Brotero, Coimbra, no âmbito da iniciativa "Educar para a Cidadania: Poupar, um Compromisso com o Futuro"..Disciplina de Cidadania terá menos sexualidade e mais literacia financeira