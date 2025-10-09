DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministro das Finanças entrega no Parlamento a proposta de OE2026

Joaquim Miranda Sarmento fez chegar ao Parlamento, através de José Pedro Aguiar-Branco, a proposta definida para o OE2026.
Publicado a

O Ministro das Finanças entregou ao Parlamento, através do Presidente da Assembleia da República, o documento referente à proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026.

Joaquim Miranda Sarmento e José Pedro Aguiar-Branco estiveram à conversa no Parlamento, a propósito da cerimónia de entrega de uma pen drive na qual está a proposta. Trata-se de uma cerimónia habitual.

À saída da sala, o ministro não quis prestar declarações aos jornalistas. A partir das 13 horas, o ministro deverá falar, em conferência de imprensa.

