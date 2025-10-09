Ministro das Finanças entrega no Parlamento a proposta de OE2026

O Ministro das Finanças entregou ao Parlamento, através do Presidente da Assembleia da República, o documento referente à proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2026. Joaquim Miranda Sarmento e José Pedro Aguiar-Branco estiveram à conversa no Parlamento, a propósito da cerimónia de entrega de uma pen drive na qual está a proposta. Trata-se de uma cerimónia habitual. À saída da sala, o ministro não quis prestar declarações aos jornalistas. A partir das 13 horas, o ministro deverá falar, em conferência de imprensa..Miranda Sarmento quer redução do IRS novamente em vigor em setembro.Montenegro promete novo aumento do CSI e um suplemento para pensões mais baixas se houver folga no OE2026.OE2026: Associação de empresários propõe fim de cinco escalões de IRS e da derrama no IRC