Ministro não antevê grande impacto na agricultura se onda de calor for passageira

O ministro da Agricultura disse esta quinta-feira, 2 de julho, que a onda de calor que está a atingir Portugal não deverá ter um grande impacto na agricultura, caso seja passageira, e falou na necessidade de um sistema europeu de resseguros.

O impacto em “todas as culturas vai depender da duração e isto demonstra também o risco da atividade agrícola”, afirmou o ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, em declarações à Lusa, à margem do Congresso Mundial do Azeite, que decorre em Lisboa, até sexta-feira.

Em particular no que diz respeito ao setor do azeite, o titular da pasta da Agricultura referiu que a azeitona já está formada e que, por isso, não se espera um grande impacto.

Conforme explicou, o calor extremo seria problemático para o olival se tivesse ocorrido em maio ou antes.

“Neste momento, não tem impacto, a não ser que [a onda de calor] se mantenha por muito tempo”, ressalvou.