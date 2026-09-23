Miranda Sarmento diz que despesa está controlada mas avisa PS e Chega sobre risco de défice

De seguida, deixou um aviso aos dois principais partidos da oposição, PS e Chega, para que não coloquem em causa o equilíbrio orçamental.

Recordando que, na anterior legislatura, as bancadas já se juntaram para aprovar medidas com impacto orçamental, o ministro disse esperar que espera que “essa má experiência da anterior legislatura não se venha agora a repetir”.

Se o fizerem, disse, o PS e o Chega serão responsáveis pelo regresso do país ao défice.

“O Governo tem uma determinada margem orçamental, entende que a margem orçamental deve ser direcionada, por um lado, para a redução de IRS, por outro lado, para um suplemento aos pensionistas, tal como fizemos em 2024 e 2025”.

“As propostas que estão em cima da mesa dos dois partidos da oposição, do Chega e do PS, de redução do IVA dos combustíveis e de IVA zero no cabaz alimentar, custam no seu conjunto cerca de 2.000 milhões de euros durante um ano inteiro”, 1.200 milhões de euros no primeiro caso e de 800 no segundo.

“Não podemos ter, por um lado, um desequilíbrio das contas públicas provocado pelo parlamento e, simultaneamente, aquilo que eu tenho chamado uma ‘governamentalização do parlamento’”, disse.

Referindo-se já ao próximo ano, Miranda Sarmento disse que “se o parlamento aprovar esta medida para vigorar um ano inteiro em 2027, sendo o saldo orçamental muito inferior a este valor, sendo o saldo orçamental positivo, mas relativamente pequeno, naturalmente que o país entrará em défice por responsabilidade exclusiva destes dois partidos”.

Em relação aos dados da execução orçamental deste ano, o ministro disse que a evolução da despesa corrente primária sem contar com medidas extraordinárias (como o suplemento extraordinário das pensões e sem despesa associada ao PRR), está a crescer abaixo do PIB nominal.

“A despesa estrutural está a crescer ligeiramente abaixo do PIB nominal” e não em linha com “alguns números que por vezes são avançados, que parece que a despesa estrutural está a crescer muito acima do PIB nominal, não é essa a realidade que o INE hoje volta a confirmar”, disse.