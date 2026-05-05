Miranda Sarmento diz que vai apresentar em breve proposta no Parlamento para taxar lucros extra de energéticas

O ministro das Finanças disse esta terça-feira, 5 de maio, em Bruxelas que Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas, à semelhança do que aconteceu em 2022 na anterior crise dos preços dos combustíveis.

“Vamos pegar nas medidas tomadas em 2022, calibrá-las, melhorá-las e - a breve trecho – apresentar ao parlamento uma proposta”, disse Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, em Bruxelas.

O ministro acrescentou que a Comissão Europeia deixou a decisão nas mãos de cada Estado-membro.

Ontem, à entrada da reunião do Eurogrupo, Joaquim Miranda Sarmento revelou que a Comissão Europeia deu luz verde ao pedido de vários países, entre os quais Portugal, para lançar um imposto sobre os lucros extraordinários das empresas energéticas, como a Galp ou a EDP.

Uma medida que surge na sequência do aumento do preço do petróleo que os consumidores portugueses têm sentido no custo do gasóleo e gasolina nos postos de combustível desde que começou a guerra contra o Irão.