Moçambique pode ajudar Portugal a suprir necessidades de cereais

"Tem a ver com a segurança dos alimentos, com as sementes e com a sua preservação e a sua multiplicação, que são fatores também potenciadores da atividade agrícola e do agronegócio aqui em Moçambique e onde, no âmbito da cooperação alavancada através do Plano Estratégico para a Cooperação 2022-2026, Portugal está a desenvolver com o Estado moçambicano", concluiu.