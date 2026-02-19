Moedas manda encerrar 40% dos Alojamentos Locais em Lisboa por inatividade

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) deu ordem de cancelamento a 40% dos estabelecimentos de alojamento local (AL) da cidade que não apresentaram o comprovativo do seguro de responsabilidade civil. Do total dos cerca 19 mil registos ativos, a autarquia anulou, até ao início do mês de fevereiro, 6.765 unidades que correspondiam a licenças ‘fantasma’, ou seja, que não estavam em operação, confirmou ao DN a autarquia liderada por Carlos Moedas. A CML é, desta forma, o primeiro município do país a concluir o processo de limpeza de registos de AL inativos que arrancou no ano passado.

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) explica que estas licenças estavam a inflacionar o número total e, na prática, não correspondiam a alojamentos em funcionamento.

“Muitos proprietários mantinham o registo, mas não utilizavam o imóvel para este fim. Em vários casos, os imóveis foram vendidos sem que a licença fosse cancelada. Houve ainda pedidos submetidos nos últimos anos, na sequência dos anúncios de restrições à atividade, que nunca chegaram a ser efetivamente utilizados”, detalha o presidente da associação, Eduardo Miranda.

Recorde-se que os proprietários desta tipologia de alojamento estão obrigados, desde março de 2025, à apresentação do seguro de responsabilidade civil, que visa cobrir danos patrimoniais e não patrimoniais causados aos hóspedes e vizinhos. A entrega do documento é obrigatória para garantir a legalidade da atividade e, em caso de incumprimento, o registo da unidade poderá ser cancelado pelas câmaras municipais.

Este processo permitirá fazer uma triagem e apurar o número real de unidades em atividade no país. A expectativa da ALEP é que, dos 126 mil registos que se encontravam ativos em 2025, apenas 90 mil alojamentos permaneçam na base de dados, o que deverá traduzir-se no cancelamento de aproximadamente 36 mil licenças até ao verão.

Depois de Lisboa ter sido pioneira, as restantes autarquias do país estão a seguir os mesmos passos: 150 municípios já avançaram com as notificações aos proprietários que não apresentaram comprovativo de seguro e deverão emitir ordens de cancelamento aos que não responderem no prazo de 10 dias

O responsável pela associação que representa o AL no país aplaude a medida e defende que os resultados em Lisboa contrariam a narrativa de que há excesso de unidades na cidade.

“Esta é a prova de que uma regulamentação inteligente e equilibrada não só é justa como não cria prejuízos para a economia e tem melhores resultados. Houve uma perseguição ao setor, quiseram adotar medidas extremistas e fazer referendos para acabar com o AL e esta é a prova de que com um trabalho colaborativo foi possível diminuir 40% das licenças, sem destruir empregos, sem fechar o negócio e sem acabar com o ganha-pão de ninguém”, refere Eduardo Miranda.

O presidente da ALEP recorda ainda que o número de registos foi inflacionado na sequência do pacote de medidas para responder à crise da habitação apresentado pelo Governo socialista em 2023 , o ‘Mais Habitação’, cujo anúncio das restrições à atividade desencadeou uma corrida às licenças.

“Os maiores picos de crescimento do AL registaram-se em alturas de discussão pública e sempre que se ameaçou encerrar a atividade e foi isso que causou, em grande parte, a discrepância de números que existe atualmente entre os estabelecimentos em funcionamento e os ‘fantasma’ que nunca tiveram atividade”, acrescenta.