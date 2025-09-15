Montante de novos créditos ao consumo sobe 13,4% em junho para 726,1 milhões de euros

Os novos créditos ao consumo em junho totalizaram 726,1 milhões de euros, uma subida de 13,4% em termos homólogos, mas uma quebra de 10,2% em cadeia, anunciou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).Segundo os dados provisórios esta segunda-feira divulgados pelo banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, em junho, e face ao mesmo mês do ano passado, o montante de novos créditos pessoais avançou 14,3%, para 319,2 milhões de euros.Já o montante para operações de novo crédito automóvel aumentou 12,4% no espaço de um ano, para 294,0 milhões de euros.Com uma variação homóloga abaixo das restantes, o montante dos cartões e descoberto cresceu 7,3%, para 112,9 milhões de euros.Em junho, foram celebrados 136.963 contratos de crédito aos consumidores, um número 10,4% acima do registado no mesmo mês de 2024, mas menos 9,9% que em maio.No último mês da primeira metade do ano, foram celebrados 71.937 créditos na categoria cartões e descoberto (subida de 4,0% em termos homólogos), 46.141 créditos pessoais (18,8%) e 18.885 créditos automóveis (8,3%).Do total de novos contratos de crédito em junho, 4,7% foram contratos subvencionados, contra 4,6% um ano antes e 4,3% em maio.“Os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado)”, explica o BdP.Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 6,2% em junho, contra 5,8% em maio e no mês homólogo.