Montante de novos créditos ao consumo sobe 9,9% em setembro para 765 milhões

Os novos créditos ao consumo em setembro totalizaram 765,1 milhões de euros, uma subida de 9,9% em termos homólogos e de 8,2% face a agosto, anunciou esta segunda-feira, 17, o Banco de Portugal (BdP).De acordo com os dados provisórios hoje divulgados pelo banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores em setembro, o montante de novos créditos pessoais avançou 7,4% face ao mesmo mês do ano passado e 6,7% em relação a agosto, para 336,4 milhões de euros.No caso do crédito automóvel, a subida homóloga foi de 13,5% e em cadeia de 9,8%, para 307,3 milhões de euros.Com uma variação homóloga abaixo das restantes, o montante dos cartões e descoberto avançou 6,7% e 8,4% em relação a agosto, para 121,4 milhões de euros.Em setembro, foram celebrados 142.815 contratos de crédito aos consumidores, um número 4,1% acima do registado no mesmo mês de 2024 e mais 5,5% que em agosto.No mês em análise foram celebrados 75.218 créditos na categoria cartões e descoberto (subida 4,1% em termos homólogos), 47.616 créditos pessoais (4,4%) e 19.981 créditos automóveis (12,4%).Do total de novos contratos de crédito em setembro, 5,1% foram contratos subvencionados, contra 4,7% um ano antes e 4,8% em agosto."Os contratos de crédito subvencionados são celebrados entre a instituição de crédito e o consumidor, mas parte do custo do crédito é suportada por uma entidade terceira (por exemplo, o ponto de venda onde o consumidor adquire o bem financiado)", explica o BdP.Em proporção do montante total, estes créditos com subvenção representaram 7,0% em setembro, contra 6,8% em maio e 5,9% no mês homólogo.