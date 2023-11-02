Montenegro admite pedir inquérito parlamentar ao "negócio ruinoso" da Efacec

O presidente do PSD disse hoje, em Arruda dos Vinhos, que vai pedir um inquérito parlamentar se o Governo não esclarecer todos os detalhes do negócio da venda da Efacec, que considerou ruinoso..Luís Montenegro exigiu "esclarecimentos do ministro da Economia, mas também "de todo o Governo e do seu líder". "Se esses esclarecimentos não forem cabais, nós no futuro teremos de lançar mão de todos os instrumentos que temos à nossa disposição na Assembleia da República, nomeadamente um inquérito parlamentar", afirmou..O líder do PSD falava no final da reunião da Comissão Política Permanente do partido, integrada na visita aos concelhos da distrital Oeste do programa "Sentir Portugal", depois de o partido ter anunciado na quarta-feira que iria pedir uma audição urgente do ministro da Economia no parlamento..O dirigente social-democrata defendeu que "injetar 400 milhões de euros e vender por 15 é claramente um negócio ruinoso"..Luís Montenegro "constatou que, mais uma vez, o Governo do Partido Socialista salva empresas com dinheiro dos contribuintes", o que "não é efetivamente gerir bem os recursos públicos".."António Costa e o Partido Socialista andam a brincar com o dinheiro dos portugueses" porque "andam a injetar dinheiro em empresas para salvar as empresas em prejuízo daquilo que são recursos públicos que podiam ter sido utilizados e podem ser utilizados com outras finalidades", acusou..Montenegro considerou que 400 milhões "é mais do que o necessário" para atualizar o tempo das carreiras dos professores, proposta que o PSD fez e foi rejeitada pelo PS..Quanto a "desbaratar o dinheiro público em desfavor daquilo que interessa às pessoas", o presidente do PSD falou também sobre a manutenção do 'hub' da TAP em Lisboa, os direitos a uma plataforma de ligações aéreas..Apesar de considerar estratégica, Luís Montenegro disse que "é absolutamente incompreensível que o primeiro-ministro ache que só isso é que é importante, mesmo que isso custe 4.000 milhões de euros..A Parpública vendeu, esta terça-feira, 100% da Efacec ao fundo alemão Mutares. O Estado tinha nacionalizado a Efacec em 2020, ficando com 70% da empresa aquando do escândalo 'Luanda Leaks'. A empresa era controlada indiretamente por Isabel dos Santos..Na quarta-feira, em conferência de imprensa, o ministro da Economia, António Costa Silva, indicou que a Mutares injetará 15 milhões de euros em capital e 60 milhões de euros em garantias na Efacec..Já o Estado injetará mais 160 milhões de euros, anunciou. Até hoje, o Estado já tinha injetado 200 milhões de euros na empresa em suprimentos (10 milhões de euros por cada mês desde abril de 2022).