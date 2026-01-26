Montenegro diz que Portugal “está na moda” porque o mundo está de olhos postos no país

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira, 26, que Portugal está num bom momento, está estável do ponto de vista económico, financeiro e político e está, de alguma forma, na moda porque a Europa e o mundo estão de olhos postos no país.

“Estamos num bom momento, estamos de alguma maneira na moda, estamos mesmo, a Europa olha para nós, a Europa olha para as nossas empresas, a Europa olha para os nossos recursos humanos, em particular para os mais jovens e qualificados, a Europa e o mundo olham para a nossa aptidão para as tecnologias, a Europa e o mundo olham para a nossa localização, a Europa e o mundo olham para a nossa segurança, a Europa e o mundo olham para a nossa estratégia em áreas fundamentais como a energia e a água”, disse.

Durante o lançamento da Carteira Digital da Empresa no Palácio da Bolsa, no Porto, onde marcaram presença os ministros da Justiça, da Economia e da Reforma do Estado, Luís Montenegro vincou que Portugal é hoje um país estável do ponto de vista económico, financeiro e político.

“É um país com um crédito internacional de que talvez cá dentro nós não nos apercebamos, pelo menos na dimensão com que esse efeito se vai sentindo e traduzindo externamente, mas é um país com elevados fatores de competitividade que o tornam cada vez mais atrativo”, assinalou.

Luís Montenegro destacou ainda que Portugal está num bom momento porque está à frente em muitos fatores que o distinguem para poder ser escolhido para fixar investimentos que podem alicerçar ecossistemas económicos em várias áreas de atividade e que podem ser um contributo inestimável para a retenção e atração de talento.

Montenegro garantiu que não vai desistir da vontade “de ir mais longe e de fazer mais” pelo país, acrescentando que é preciso ambição com responsabilidade e sentido de realismo, confiança e capacidade transformadora.

E, a título de exemplo, o social-democrata recordou que o Governo tem investido “numa fiscalidade mais amiga do trabalho das pessoas e mais amiga das empresas e na guerra à burocracia”.

E quer investir numa flexibilidade no mercado de trabalho que, não pondo em causa o centro dos direitos dos trabalhadores, possa ser suficientemente indutora de capacidade dinâmica para as empresas arriscarem mais, contratarem mais e poderem, com isso, ser mais lucrativas para pagar melhores salários e poderem multiplicar os seus investimentos.

“E o efeito que nós desejamos é daqui a alguns anos estarmos a crescer o dobro do que crescemos hoje, é daqui a alguns anos os nossos salários, sobretudo o salário médio que é aquele que está no nosso horizonte elevar, possa estar ao nível dos melhores da Europa. Sim, há condições para isso”, ressalvou.

Empresários passam a partir de hoje a ter acesso a documentos como o Cartão da Empresa e situação contributiva na Carteira Digital da Empresa que funcionará através de uma extensão da aplicação gov.pt.

A Carteira Digital da Empresa terá disponíveis, numa primeira fase, o Cartão da Empresa, o Documento de Situação Contributiva da Segurança Social, o Documento de Situação Tributária da Autoridade Tributária e o Registo Central do Beneficiário Efetivo.