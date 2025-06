Moody's sobe rating de seis bancos portugueses após subida da notação de Portugal

De acordo com a agência, a atualização do BCA do Banco Montepio "reflete o perfil de crédito fortalecido do banco decorrente da contínua redução de risco do seu balanço". Ainda assim, e apesar da redução do "stock" de NPA (crédito mal parado), principalmente através de alienações, curas e recuperações, a Moody"s alerta que o banco ainda reporta um rácio de NPA de 8,0% no final de junho de 2023 (12,2% um ano antes).