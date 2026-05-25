Mota-Engil assina contrato de 207 milhões de euros com a CALB para gigafábrica em Sines

A Mota-Engil assinou um contrato de 207 milhões de euros com a CALB para a construção da fase 1 da New Sines Gigafactory, em Sines, distrito de Setúbal, de acordo com uma comunicação esta segunda-feira, 25 de maio, ao mercado.

“A Mota-Engil informa que, através da sua subsidiaria Mota-Engil Engenharia e Construção, celebrou com a CALB um novo contrato no montante de 207,3 milhões de euros relacionado com a construção da fase 1 da New Sines Gigafactory”, lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este contrato para a construção da primeira fase da fábrica de baterias de lítio tem 22 meses de duração estimada e abrange uma área de intervenção de, aproximadamente, 17 hectares e 62.000 metros quadrados (m2) de construção.

Incluem-se aqui oficinas, uma estação de redução de tensão, área de armazenamento, uma estação de resíduos sólidos, uma estação de lixo, uma estação de esgotos e portarias, além de um edifício associado à central elétrica integrada, conforme detalhou a construtora.

A CALB (China Aviation Lithium Battery) é uma das maiores fabricantes mundiais de baterias de iões de lítio, com sede na China.

Na sessão de hoje da bolsa de Lisboa, as ações da Mota-Engil subiram 3,05% para 4,80 euros.