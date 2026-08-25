Mota-Engil aumenta carteira de encomendas em 685 ME com operações na Nigéria e Peru

A Mota-Engil informou hoje que o contrato ferroviário que está a executar na Nigéria foi estendido em 655 milhões de dólares (562 milhões de euros). A empresa também ganhou um novo contrato aeroportuário no Peru, de até 120 milhões de euros.

A extensão foi atribuída pelo Ministério dos Transportes da Nigéria ao contrato em execução pela subsidiária Mota-Engil Nigéria, relativo à construção da linha ferroviária entre Kano e Maradi, de acordo com o comunicado divulgado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No Peru, a participada Mota-Engil Peru S.A. ganhou um novo contrato para a execução das obras principais do Aeroporto Internacional de Juliaca “Inca Manco Cápac”, por parte da Aeropuertos Andinos del Perú.

O contrato, com um montante que poderá atingir 140 milhões de dólares (cerca de 119 milhões de euros à taxa de câmbio atual), tem uma duração estimada de cerca de 590 dias, compreendendo a reconstrução e reabilitação dos pavimentos aeronáuticos da pista principal, com 4.200 metros de extensão, das pistas de circulação e da plataforma de estacionamento de aeronaves”.

As obras serão realizadas com o aeroporto em operação, de forma a assegurar a continuidade da atividade aeroportuária. Segundo a Mota-Engil, as duas operações permitem “aumentar a carteira de encomendas do Grupo em cerca de 685 milhões de euros”, reforçando a presença no setor das infraestruturas de transporte em África e na América Latina.

A empresa considera que estas operações “demonstram mais uma vez a sua capacidade para a execução de projetos essenciais para o desenvolvimento dos países onde opera”.