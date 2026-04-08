Mota-Engil celebra contrato de 113 milhões de euros no Brasil com a Petrobras

A Mota-Engil celebrou um contrato no Brasil de 113 milhões de euros com a Petrobras para a prestação de serviços de engenharia de sistemas submarinos de produção de petróleo, segundo um comunicado enviado à CMVM.

O contrato, comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), terá uma duração estimada de 1.825 dias, e contempla a execução integrada de atividades de descomissionamento envolvendo aproximadamente 305 quilómetros de linhas submarinas e a remoção de equipamentos submarinos e sistemas de ancoragem abandonados no leito marinho.

“Com a adjudicação deste contrato, a Mota-Engil Brasil vê reforçado o seu posicionamento estratégico no mercado em crescimento de descomissionamento ‘offshore’, evidenciando mais uma vez a sua capacidade técnica, operacional e de gestão para a execução de projetos complexos em águas profunda”, lê-se no comunicado.