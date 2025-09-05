Mota-Engil vence leilão para construir primeiro túnel submerso do Brasil

A construtora portuguesa Mota-Engil venceu, esta sexta-feira, 5 de setembro, o leilão para a construção e operação do primeiro túnel submerso do Brasil, que ligará as cidades de Santos e Guarujá. O projeto, com um investimento estimado em 6,8 mil milhões de reais (aproximadamente 1,07 mil milhões de euros), é uma parceria entre os governos federal e estadual, com a Mota-Engil a ser responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura durante 30 anos.A Mota-Engil venceu a disputa contra a empresa espanhola Acciona Concesiones ao apresentar a proposta com o maior desconto sobre a contrapartida mensal que será paga pelo poder público durante a concessão.A ideia de uma travessia entre os dois municípios é discutida há quase 100 anos, com um primeiro projeto a ser elaborado em janeiro de 1927. Após décadas sem avanços, o edital foi finalmente lançado no início de 2025 pelo presidente Lula da Silva e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A obra é considerada a maior do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal.Impacto na mobilidadeOs cerca de 78 mil passageiros que viajam diariamente entre as duas cidades dependem hoje de um sistema de balsas, cuja travessia pode demorar entre 20 minutos e duas horas, ou de uma viagem por estrada com cerca de 50 minutos de duração. O novo túnel, que ligará a região de Outeirinhos, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá, promete reduzir este percurso para menos de dois minutos.A estrutura terá uma extensão de 1,5 km, com pelo menos 870 metros submersos. Permitirá o tráfego de veículos de passeio, transportes públicos, camiões, bicicletas e peões. A expectativa é que as obras estejam concluídas até 2030, com o túnel a abrir ao público em 2031.Engenharia InovadoraSegundo a imprensa brasileira, o túnel será construído com uma técnica submersa, em vez de ser escavado na rocha. Esta escolha deve-se ao solo da região, composto por argilas moles e sedimentos que não oferecem estabilidade para escavações profundas. O método consiste em construir grandes blocos de betão em docas secas, transportá-los por flutuação até ao local e, depois, afundá-los de forma controlada num leito preparado no fundo do canal. Esta técnica é também tida como mais vantajosa do ponto de vista ambiental e urbano, exigindo menos expropriações. A construção de uma ponte foi descartada devido às restrições da Base Aérea de Santos e ao intenso tráfego de navios no canal do porto.